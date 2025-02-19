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5 Suçtan Aranan Şahıs Muğla'da Yakalandı

5 Suçtan Aranan Şahıs Muğla'da Yakalandı
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Aydın ve Denizli'de toplam 5 ayrı suçtan aranan M.B. (37) isimli şahıs, Aydın İl Jandarması'nın gerçekleştirdiği koordineli çalışmada Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın ve Denizli'de toplam 5 ayrı suçtan aranan şahıs, Aydın İl Jandarması Komutanlığınca yapılan koordineli çalışmada Muğla'da yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi tarafından uzun süredir nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Aydın ve Denizli illerinde 5 suçtan aranan ve toplam 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.B. (37) isimli şahıs yapılan detaylı araştırma sonucu Muğla'nın Milas ilçesinde ilgili yer güvenlik kuvveti ile koordine kurularak yakalandı. Gözaltına alınan M.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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