Evin damından rastgele ateş açarak 5 polisi yaralayan eski güvenlik görevlisi ölü olarak ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Mersin'de evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başlayan eski özel güvenlik görevlisi, bölgeye gelen 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Polisin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren 46 yaşındaki şahıs, çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Tarsus ilçesinde eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46), evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. 5 POLİSİ YARALADI Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi. ÇATIŞMA SONUCU ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ Zanlı, polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Yaralı polisler hastanelere kaldırılırken, zanlı ise ölü olarak ele geçirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler

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