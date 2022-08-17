5 metrelik tahta köprüden düşerek ölen eski Başkanı toprağa verildi

Denizli'nin Çal ilçesinde tahta köprünün kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Hasan Şakir Duranoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Çal ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde 2004-2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Şakir Duranoğlu (72), arazisini gezmek için yola çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Duranoğlu, havanın kararmasıyla evine dönmeye başladı. Bu esnada tahta köprüden karşı geçmeye çalışan Duranoğlu, tahtanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kendisinden haber alamayan yakınları köprüye geldiğinde acı olayla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Duranoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Duranoğlu'nun cansız bendeni Ortaköy'de ki evine getirilerek helallik alındı. Ardından Ortaköy Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Duranoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasından toprağa verildi. - DENİZLİ