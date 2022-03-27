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5 kişilik aile ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 kişilik aile ölümden döndü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile son anda ulaştıkları sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaşama tutundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile son anda ulaştıkları sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaşama tutundu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Yeni Besni Mahallesinde yaşayan Rukiye, Mehmet Ali, Mustafa, Perihan ve Ayşegül Kocaman, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Fenalaştıklarını anlayan Kocaman ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kocaman Ailesi, Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zamanında hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - ADIYAMAN

5 kişilik aile ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Perihan, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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