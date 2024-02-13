5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

ÇORUM - Çorum'da bir binanın 5. katından düşen zihinsel engelli genç kız ağır yaralandı.

Olay Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N.Ç. (29), sokak üzerinde oturduğu binanın 5. kat penceresinden beton zemine düşerek yaralandı. Genç kızın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.N.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.