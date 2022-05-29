5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

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5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 5. katında ikamet eden Suriye uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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