5 günlük bebeğe şiddet iddiasıyla yargılanan hemşirenin tutukluluğu sürüyor

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Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire davasına devam edildi. Pişman olduğunu ifade eden hemşire, "Tutuksuz yargılanmayı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar'a kuvözdeyken şiddet uygulayan hemşire Hazel Dırık B.'nin yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Sanık ve vekil avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonunda tutuklu sanık hemşire Hazel Dırık B., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, savunmasında, "Çok pişmanım, bu pişmanlığım bir ömür boyu devam edecek. Tutuksuz yargılanmayı ve tahliyemi talep ediyorum. Ani gelişen reflekslerden dolayı hareketlerim için pişmanım" dedi.

Bebeğin engelli kalmasıyla kendi eylemi arasında illiyet bağı kurulamadığını öne süren sanık, Adli Tıp raporlarında çocuğun mevcut hastalıkları ve yürüme bozukluğunun kendisiyle ilişkilendirilmediğini savundu. Hemşire Hazel Dırık B. kırık tespitinin olaydan 5 gün sonra yapıldığını da ifade ederek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı