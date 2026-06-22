Haberler

Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Samsun'da 49 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da hakkında 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında toplam 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (41) isimli kadın tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Fransa'da termometreler patladı! 845 okul kapatıldı

Ülkede termometreler patladı! Yüzlerce okulun kapısına kilit vuruldu
Erzurum'da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma!
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı