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Atakum'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Hap Ele Geçirildi

Atakum'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu: 46 Bin Hap Ele Geçirildi
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Samsun’un Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, bir evde 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, bir evde 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından ikamette yapılan aramada, koliler içerisinde ve yatağın altına saklanmış vaziyette 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. (29) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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