43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu devam ediyor

Bayram tedbirleri

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç yoğunluğu sebebiyle tedbirlerin alındığı trafik kontrol noktalarında, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de trafik yoğunluğu yaşlanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk gününde de karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Akıcı şekilde araç trafiğinin ilerlediği Ankara-Samsun D-200 karayolunun bazı bölgelerinde araçlar tampon tampona ilerledi. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda ise trafiğin normal olarak seyrettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın "trafik tedbirleri genelgesi" çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kontrol noktalarında denetimlerini sürüyor. Kolluk kuvvetleri, seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini ve evraklarının kontrollerini gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri de denetimlerde görev aldı. Denetimlere katılan Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayıp, çocuklara da oyuncak hediye etti. Kurnaz, trafik kontrol noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerinin de bayramını tebrik etti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'da bayram hediyesi olarak yolculara okuma kitabı verdi.

Bayram dolayısıyla tedbirlerin alındığını ifade eden Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, il genelinde "Ramazan Bayramı'mızın 1'inici günü bayramın başlangıcından itibaren kolluk kuvvetlerimiz ile beraber tüm bayram hazırlık ve tedbirlerimizi tamamladık. Bugünde yol trafik kontrollerini yaptık. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden canla başla bayramın kazasız belasız geçmesi için çalışıyorlar. Bugün bizde görevli olan kolluk kuvvetlerimize ziyarette bulunup onların bayramlarını kutladık. Şuan için ilimizde bayram sakin bir şekilde geçiyor. Ciddi bir problemimiz yok. Sorunsuz bir bayram geçirmek için tüm arkadaşlarımız çalışıyor. Herekse neşeli bayramlar diliyorum" dedi.

Trafik denetimlerden Vali Vekili Kurnaz'a, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.