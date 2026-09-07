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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 42 kişiye adli işlem

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Düzce'de 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 42 kişi uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işleme tabi tutuldu. Aramalarda çok sayıda sentetik ecza, esrar, metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Düzce'de narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda 42 kişiye uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 42 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Aramalarda; 108 adet sentetik ecza, 44 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 10 gram skunk, 44 kök kenevir, 1 gram kenevir tohumu ve 14 adet ekstasy ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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