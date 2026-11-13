Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

42 ilde kişisel ve finansal veri satışına operasyon düzenlendi, 79 kişi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 42 ilde kişisel ve finansal bilgilerin mesajlaşma gruplarında satışa sunulması ve tehdit-şantajda kullanılmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 79'a yükseldi; operasyon kapsamında 101 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başka kişilere ait kişisel ve finansal bilgileri mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar üzerinden paylaşarak satışa sunan, söz konusu bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullanan şüphelilere yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltı sayısı 79'a yükseldi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, sosyal medya grupları üzerinden vatandaşların ad, soyad, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edilmiş, 101 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 74 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalandı, böylece gözaltı sayısı 79'a yükselmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 391 sitede yayınlandı.
66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
İstifa eden Nvidia CEO'suna ilk iş teklifi Elon Musk'tan

Yasak aşk skandalı işinden etmişti: İlk teklif çok ünlü bir isimden

Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi

İşte facianın yaşandığı yerin havadan görüntüsü
ABD'nin başkentini ayağa kaldıran kanlı saldırıda, saldırgan doktor, sebebi ise küf kavgası çıktı

Başkenti sarsan saldırıda şok detay! Mesleği de sebebi de şaşırttı
YÖK Başkanı Özvar'ın 'sözde Barış Bildirisi' sözü komisyonu karıştırdı! Üniversite kontenjanı 779 bine düştü

Üniversite kontenjanı 779 bine indi! 'Sözde' sözü tartışma çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: İş birliği kıymetli bir temel oluşturacak

Antalya'daki COP31 zirvesi dünyaya umut oldu! Erdoğan'dan net mesaj
Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor

Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor