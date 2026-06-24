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Son 2 haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını, 128'inin tutuklandığını açıkladı.

Son 2 haftada FETÖ'ye yönelik 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "42 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, Örgüte finansal destek sağladıkları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Örgütün 'güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM 42 ilde operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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