42 gündür hayat mücadelesi veriyordu: 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konakladıkları bungalov tesisinin havuzunda can simidinden kayarak boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, 42 gün sonra tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Olay, Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde 16 Haziran tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tatil yapan Miraç Akdeniz (5), can simidiyle havuza girdi. Bir süre sonra küçük çocuğun simitten kayarak suyun dibine doğru battığını fark eden babası, hızla suya atlayarak oğlunu dışarı çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde solunumu durduğu belirlenen Akdeniz, acil müdahale ambulansıyla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların gerçekleştirdiği müdahale neticesinde kalbi yeniden çalıştırılan küçük çocuk, hayati tehlikesinin devam etmesi sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada 42 gün boyunca tedavi altında bulunan 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı