41 hırsızlık olayının şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent genelinde meydana gelen 41 hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı, Jasat, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan, Talas, Melikgazi, Bünyan, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Felahiye ve Tomarza ilçelerinde toplam 97 bin 225 metre kablo ile Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na ait 1 adet fotokapan çalınması ile 2 adet bağ evinden yapılan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen M.A., R.A. ve U.Ö. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ