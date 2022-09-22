400 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi 3. Sayfa Haberleri 400 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 400 göçmen Iğdır'dan uçak ile ülkelerine gönderildi. 400 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi IĞDIR - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 400 göçmen Iğdır'dan uçak ile ülkelerine gönderildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor. Iğdır gönderme merkezinde toplanan 400 göçmen 2 farklı charter seferiyle ülkelerine gönderildi. Göçmenler otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil'e gönderildi. Böylelikle Iğdır'dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 4 bin 397 kişiye ulaştı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum Afganistan Türkiye Göçmen 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 400 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.