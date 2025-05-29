4 Yaşındaki Enes Çelebi'nin Ölümü Öldürücü Kaza Olarak Belirlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri yaptıkları incelemede araç lastiği ve kaputtaki kan izlerinden yola çıkarak çocuğun kamyonetten düşmediğini, geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetten düştüğü iddia edilen 4 yaşındaki Enes Çelebi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan başta ailesi olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

"Lastikte ve kaputta kan izleri tespit edildi"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından (OYİ) olay yerinde ve otopsi incelemesinde olayın düşme olayı olmadığı üzerinde duruldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi, Efeler İlce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu M.Ö.(37) isimli şüphelinin 09 DL 053 plakalı araç ile Enes Çelebi isimli çocuğu geri manevra yaparken ezdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yapılan kamera incelemesi sonucunda olay saatinde bölgede olduğu ve araçta yapılan incelemede lastik ve ön kaput bölümünde kan izleri tespit edildi.

"Araç sürücüsü adliyeye sevk edildi"

Şüpheli M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, alınan ifadesinde suçunu kabul etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö. güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. - AYDIN