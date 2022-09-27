Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

4 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak' ve 'imal etmek ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title