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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
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4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

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Muğla'da 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda helikopterin yoğun sis nedeniyle havalanmakta güçlük çektiği ve sisin içinde kaybolduğu anlar yer alıyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastaneye çarpmadan önceki son saniyeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yansıdı.

HASTANEYE ÇARPARAK KAZA KIRIMA UĞRADI

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ambulans helikopterin pistten havalanması ve hastane binasına doğru yönelmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin pistten havalanması ve hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yer alıyor.

4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUğur Çakır:

Yoğun sis var neden kalkarsın. Gitti kendi ile birlikte 3 vatan evladı. Kolay yetişmiyor. Mekanları cennet olsun ne diyeyim sözün bittiği yer

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Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

Yani tüm helikopter kazalarının %80 i sisli havalarda meydana gelmesine rağmen hala bu havada uçuş izni verilmesi ölüme göndermek gibi. Lütfen rica ediyorum insan hayatı bu kadar ucuz değil.

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Haber YorumlarıKml Acr:

Heryerinden liyakat akıyor memleketimin.

Yorum Beğen10
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