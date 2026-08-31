Kırıkkale'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı, 250 Bin Lira Ceza

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 250 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 46 AFH 504 plakalı Opel marka otomobil, E.U. idaresindeki 71 BD 302 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü E.U. ile yolcular S.U., G.U. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde S.K.'nın 1,78 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye trafik ihlallerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı