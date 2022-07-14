14 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada - Haberler

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14 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı Malatya'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katından battaniye silkelerken park halindeki bir aracın üzerine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

14 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada

4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katından battaniye silkelerken park halindeki bir aracın üzerine düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı ise kameraya yansıdı.

Olay, 17.40 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu E.H. pencereden battaniye silkelerken, dengesini kayıp ederek aşağı düştü. Park halindeki bir araca çarparak kaldırım üzerine düşen E.H. yaralandı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı E.H. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çocuğun düşme anı ise anbean kameralara yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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