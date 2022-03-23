4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekiplerince, İzmit ilçesinde 4 iş yerine ve 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 285 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 32 bin adet içi tutun dolu makaron, 8 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 140 kilo açık kıyılmış tütün, 4 adet komprasör, 1 adet komprasör kurutucusu, 110 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ekipler tarafından malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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