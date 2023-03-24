4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş (32), kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.