4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Adıyaman'da 4 çocuk babası Barış Aktaş, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Aktaş, hayatını kaybetti.
Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş (32), kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa