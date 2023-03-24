Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adıyaman'da 4 çocuk babası Barış Aktaş, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Aktaş, hayatını kaybetti.

Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş (32), kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasancık Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title