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Önce tehdit edip sonra öldürmüş: Benden ayrıldığı gün, öldüğü gün

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Konya'da oturduğu apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Ümmü Döğer'i öldüren zanlının, daha önce Döğer'i tehdit ettiği ortaya çıktı. 'Benden Ayrıldığı Gün, Öldüğü Gün' mesajları attığı öğrenilen katil zanlısı için kadının aldığı uzaklaştırma kararını 14 gün önce yenilediği öğrenildi.

Konya'da oturduğu apartmanın önünde Arafa Yıldırım tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Ümmü Döğer'in, geçtiğimiz Şubat ayında verdiği ifade ve katil zanlısının tehdit mesajlarından dolayı aldığı uzaklaştırma kararını 14 gün önce yenilediği ifade edildi. Katil zanlısının Döğer'in kızının nişanlısını arayarak, "Ümmü'yü öldürürüm. Benden ayrıldığı gün, öldüğü gün" tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

"BENDEN AYRILDIĞI GÜN ÖLDÜĞÜ GÜN"

Olayda hayatını kaybeden Ümmü Döğer'in geçtiğimiz Şubat ayında zanlı Arafa Yıldırım'ın kendisini tehdit ettiği gerekçesi ile polise verdiği ifadede, "Arafa Yıldırım ile 2 yıl önce tanıştık ve arkadaşım olur. Ben kendisi ile konuşmak ve görüşmek istemiyorum ancak bu isteğimi kendisi kabul etmediği gibi sürekli beni rahatsız ediyor. Daha önce çalıştığım iş yerinde karşıma çıkarak beni korkuttu. İş yeri sahibi bu durum sonrası beni aracıyla Arafa Yıldırım'dan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından bu şahıs kızımın nişanlısını arayarak, 'Ümmü'yü öldürürüm. Benden ayrıldığı gün, öldüğü gün' demiş. Bu olayların ardından Arafa Yıldırım'dan korkuyorum" dediği öğrenildi. Ümmü Döğer'in ifadesinin ardından Arafa Yıldırım'a uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Cinayet işlenmeden 14 gün önce Ümmü Döğer'in uzaklaştırma kararını yenilediği de ifade edildi.

"SENİN YÜZÜNDEN ANNENDEN AYRILDIM"

Olayda hayatını kaybeden Döğer'in kızı Sümeyra Selvi'nin de annesi ile birlikte Şubat ayında polise verdiği ifadesinde, "Arafa Yıldırım beni sürekli 'Senin yüzünden annenle ayrıldım. Seni öldüreceğim. Anneni rahat bırakmayacağım' şeklinde tehdit ediyor. Ben bu şahıstan şikayetçiyim ve korkuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Turbo Levent:

BEN ÜLKENİN BAŞINDA OLSAM HEPSİNİ TAKSİMDE ASARDIM

3
0
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Umut Yağcı:

Bi yerlerinize mukayet olun sonuçu böyle oluyor yoksa

1
0
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