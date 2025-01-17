38 kişiyi ölüme götüren sahte içkinin en çarpıcı belirtisi ciltteki mavi renk değişimi
İstanbul'da son 4 günde 38 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybederken metil alkol zehirlenmesinin en çarpıcı belirtisinin ciltteki mavi renk değişimi olduğu ifade ediliyor. Oksijen yetersizliği nedeniyle dudaklarda ve parmak uçlarında mavi renk değişimi görüldüğünü belirten uzmanlar, görme problemleri, mide bulantısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin görüldüğünü aktarıyor.
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'i hayatını kaybederken hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sı ise entübe edildi.
Megakent'te işler iyice çığırından çıkarken sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin belirtilerinin neler olduğu da merak konusuydu.
Sahte içkilerin içerdikleri metil alkol (metanol) ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilir. Metil alkol, vücutta etanol gibi davranır ancak ciddi zehirlenmelere sebep olabilir.
İşte metil alkol zehirlenmesinin belirtileri;
- Hafif Sarhoşluk ve Baş Ağrısı: İlk başta, sarhoşluk ve baş ağrısı gibi sıradan semptomlar görülse de, bunlar hızla şiddetlenebilir.
- Görme Problemleri: Bulanık görme, çift görme ve tam görme kaybı, metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli belirtilerindendir.
- Mide Bulantısı ve Kusma: Şiddetli mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı vücuda giren metil alkolün etkisiyle ortaya çıkar.
- Nefes Darlığı ve Şuur Kaybı: İleri seviyede zehirlenme, nefes darlığı ve bilinç kaybına yol açabilir.
- Ciltte Mavi Renk Değişimi: Oksijen yetersizliği nedeniyle dudaklarda ve parmak uçlarında mavi renk değişimi görülebilir.
- Nöbetler ve Zihinsel Karışıklık: Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiler, nöbetlere ve zihinsel karışıklığa yol açabilir.