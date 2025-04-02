37 Yıl Aranan Hırsız İzmir'de Yakalandı
İzmir'de, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.T. isimli hırsız, polis ekiplerince yapılan saha çalışmasında yakalandı ve tutuklandı.
37 yılla aranan hırsız İzmir'de yakalandı
İZMİR - İzmir'de hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekiplerince yürütülen saha çalışmasında yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Nisan günü yapılan saha çalışmasında M.N.T.isimli şüpheli şahıs durduruldu. M.N.T.'nin yapılan GBT sorgusunda 'Hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.N.T., adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.