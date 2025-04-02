37 Yıl Aranan Hırsız İzmir'de Yakalandı

37 yılla aranan hırsız İzmir'de yakalandı

İZMİR - İzmir'de hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekiplerince yürütülen saha çalışmasında yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Nisan günü yapılan saha çalışmasında M.N.T.isimli şüpheli şahıs durduruldu. M.N.T.'nin yapılan GBT sorgusunda 'Hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.N.T., adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.