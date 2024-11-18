320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı

Son dönemlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kurban İstanbul'dan Çorum'a araç satın almak için giden Furkan Safi isimli vatandaş oldu.

485 BİN TL'YE ARACI SATIN ALDI

Sosyal medyada gördüğü bir ilan üzerine harekete geçen Furkan Safi, şartlarda anlaştı ancak iddiaya göre kendisine aracın hiçbir değişeni olmadığı ve kilometresinin yaklaşık 300 binde olduğu söylendi. Araçla ilgili detayları öğrendikten sonra satın almak için Çorum'a gittiğini belirten Safi, "Eski model arabaları yapan bir garajdan aldım. 485 bin TL'ye aldım. Aracı alırken bana bütün kaporta boya mekanik işlemlerin hepsini eksiksiz bir şekilde yapıp bütün donanımların çalıştığını söyledi" şeklinde konuştu.

"ARABA SADECE YÜRÜYORMUŞ"

Furkan Safi aracı satın aldı, İstanbul'a gelmek için de Çorum'dan yola çıktı. Ancak seyir halindeyken bir anda arıza vermeye başladı. Ufak bir setten geçtiğinde farlarının söndüğünü ifade eden Safi, "Zaten uzunlar yanmıyordu. Yağmur yağdı, arabanın silecekleri çalışmıyor. Arabanın neredeyse hiçbir tarafı çalışmıyormuş, sadece yürüyormuş" dedi.

"SİLAH ZORUYLA ALMADIN" DEMİŞ

Çorum'a dönüp aracı geri vermek istediğini belirten Safi, satıcıyla aralarında geçen diyaloğu, "Dedi ki 21 yaşında araba alıyorsun, bunlar çok önemli değil. Bunları artık kendin yaptıracaksın dedi. Malına kesinlikle sahip çıkmadı. Silah zoruyla almadın dedi, bu arabayı kendini isteyerek aldın dedi, yaptım dediği hiçbir şey yapmamış aslında..." sözleriyle anlattı.

KİLOMETRESİ 690 BİNDEYMİŞ

İstanbul'a dönen Furkan Bey durumdan şüphelendi, soluğu Güngören'de bulunan bir ekspertiz firmasında aldı. Hayatının şokunu da o anda yaşadı. Çünkü dolandırılmıştı. Aracın hem iki değişeni vardı hem de kilometresi ona söylendiği gibi değildi. Aracı inceleyen ekspertiz, "Kontrol ettiğimizde aracın parçalarında değişen olduğunu, kaportasında değişen olduğunu, aracın motor mekaniğinde sorun olduğunu, 319 bin km olduğunu söylemişler ama aslında kilometre değil mil olarak gösteriyor. Aracın kilometresi 319 bin değil 690.688 km olarak gösteriyor. Neredeyse iki katı bir kilometre oynanması var" ifadelerine yer verdi.