30 yıl hapis cezası bulunan şahıs Muş'ta yakalandı

Muş'ta hakkında 30 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 32 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hasköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 30 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplam 32 suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs, 29 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ

