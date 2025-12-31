Haberler

Kütahya'da 30 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı

Güncelleme:
Kütahya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Operasyon sonrası cezaevine teslim edildi.

Kütahya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası ile aranan şahsın yeri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

