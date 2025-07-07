3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu

2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama yapan 19 askerimiz metan gazından zehirlendi.

SON WHATSAPP MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı bugün yürek yakan bir haber vererek 12 askerimizin şehit düştüğünü duyururken naaşı 3 yıldır bulunamayan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un WhatsApp'ta paylaştığı son mesajı da gündem oldu.

"KENDİ ÖZ YURDUMDA BEN MİYİM GARİP?"

Bozkurt'un 28 Nisan 2022 tarihli notunda, Ali Kınık'ın 'Satan Utan' şiirinden "Kendi öz yurdumda ben miyim garip?/ Beni bir köşeye atan utansın/ Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp/ İti el üstünde tutan utansın!" dörtlüğünün yer aldığı görüldü.