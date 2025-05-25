3 Yaşındaki Ömer Halis Motosikletten Düştü

3 Yaşındaki Ömer Halis Motosikletten Düştü
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3 Yaşındaki Ömer Halis Motosikletten Düştü
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İzmir'in Menemen ilçesinde babasının ofisinde bulunan 3 yaşındaki Ömer Halis, komşu esnafın motosikletine binip çalıştırdıktan sonra yere düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şans eseri küçük çocuk yara almadan kurtuldu.

Komşu esnafın motoruna binip çalıştıran 3 yaşındaki Ömer Halis, böyle düştü

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde emlakçılık yapan babasının iş yerinde bulunan 3 yaşındaki Ömer Halis, esnaf komşunun motoruna binip çalıştırdı. Küçük çocuk, yürüttüğü motosikletle beraber devrilirken tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay bugün 10.00 sıralarında Menemen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan Tarık Ülker (45), ofiste çalıştığı esnada 3 yaşındaki oğlu Ömer Halis Ülker, bir anda dışarı çıktı. Yan dükkanda bulunan kıraathanecinin motosikletine binen Ömer Halis, üzerinde anahtar bulunan motosikleti çalıştırdı. Bir anda gaza basan küçük Ömer Halis, bir süre ilerledikten sonra motosikletle beraber yere düştü.

Sesleri duyan baba Tarık Ülker, dışarı çıkıp düşen oğlunu kucağına alırken, şans eseri küçük Ömer Halis olayı yara almadan kurtardı. O anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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