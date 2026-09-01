Polis Eskortuyla Hastaneye: 3 Yaşındaki Çocuğun Eli Kurtarıldı

Adana'da bahçede oyun oynadığı sırada eli parke taşlarının arasına sıkışan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Şimşek'in yardımına ailesi ve trafik polisleri yetişti. Çocuğunu otomobiliyle hastaneye götürmeye çalışan baba Hakan Şimşek, yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyince polis ekipleri aileye eskortluk yaparak yolu açtı. Hastaneye ulaştırılan küçük Mustafa'nın eline 5 dikiş atıldı.

Olay, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Mustafa Kemal Şimşek, ailesinin bulunduğu evin bahçesinde oyun oynadığı sırada eli parke taşlarının arasına sıkıştı. Çocuğun ağlama sesini duyan anne Ümran Şimşek, oğlunun elinin kanlar içerisinde kaldığını görünce durumu eşi Hakan Şimşek'e bildirdi.

İlk müdahaleyi evde yapan aile, küçük çocuğu otomobille hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Adnan Menderes Bulvarı'nda yoğun trafik nedeniyle araçları ilerleyemedi. Çocuğunun sağlık durumundan endişe eden baba Hakan Şimşek, kornaya basarak yardım istemeye çalıştı.

Bu sırada trafik polisleri aileyi fark etti. Polis ekipleri motosikletleriyle otomobilin önüne geçerek trafiği açtı ve aileye hastaneye kadar eskortluk yaptı. Polislerin müdahalesi sayesinde küçük Mustafa kısa sürede hastaneye ulaştırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun yaralanan parmağına 5 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edildi.

"Eli iki taşın arasında kalmış"

Yaşananları anlatan anne Ümran Şimşek, bahçede peyzaj düzenlemesi yapıldığı sırada oğlunun taşlarla oynadığını belirterek, "Bahçede peyzaj düzenlemesi vardı. Oğlumuz o sırada taşlarla oynuyordu. Ağlama sesi geldi. Eli iki taşın arasında kalmış. Eli kanamaya başlayınca hemen sarıp hastaneye doğru yola çıktık" dedi.

Hastaneye gitmekte zorlandıklarını ifade eden Şimşek, "Hastaneye gitmekte zorlandık çünkü çok fazla trafik vardı. Eşim de panik yaptı ve kornaya basmaya başladı. Adnan Menderes Bulvarı girişinde polis arkadaşlarımız bizi fark edip müdahale ettiler. Motorlarına binip önden trafiği açmaya başladılar. Trafiği açıp bizi hastaneye yetiştirdiler" diye konuştu.

"Bizi hastaneye kadar götürdüler"

Polis ekiplerinin hastanede de kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten anne Şimşek, "Biz o sırada panikle arabadan çıkıp direkt hastaneye girdik. Arabayı park edip kimliklerimize kadar alıp bize getirip ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı bu kadar hızlı ulaşamazdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı