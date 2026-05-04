3 milyon TL değerindeki uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan sanıklara 18'er yıl hapis cezası

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon TL değerinde kannabinoid ham maddesiyle yakalanan iki sanık, 18'er yıl hapis cezası ile 180 biner TL para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılında, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tespiti yapılan M.K. ve G.C. isimli şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 milyon TL değerinde olan 101,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.K. ve G.C. tutuklandı.

Olayın ardından şüpheliler M.K. ve G.C. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada son kez savunma yapan tutuklu sanıklar M.K. ve G.C., uyuşturucu ticareti yapmadıklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

Avukatlarında savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkları 18'er yıl hapis cezası ile 180 biner lira adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

