Haberler

3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon liralık ziynet eşyasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin Bilecik üzerinden geçeceğini belirledi. Bunun üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan kiralık araçta bulunan E.N. (30) ve M.A. (31) yakalanırken, araçta elden aldıkları ve yaklaşık 3 milyon TL değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadeleri SEGBİS üzerinden alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Tedesco? Resmen madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Resmen madara oldu
Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu

Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu
Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışana müjdeli haber! Beklenen düzenleme rafa kalktı
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline
Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

Türkiye'nin hemen dibinde! Bir yıl kalana 280 bin TL maaş verilecek
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık

İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor