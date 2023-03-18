3 kişinin tutuklandığı 'Çocuğa yönelik cinsel istismar' olayının çarpıcı ifadelerine ulaşıldı

Eskişehir'de 14 yaşındaki bir kızın tecavüze uğraması hakkında başlatılan soruşturma sonucu 3 kişinin tutuklandığı öğrenilirken, mahkemede verilen ifadelerde çarpıcı iddialar dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 14 yaşındaki A.A.'nın tecavüze uğradığı iddiası ile başlatılan soruşturmalar sonucu B.K.(24), S.Ö. (38) ve ismine ulaşılamayan 1 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. İfade tutanaklarında, A.A., annesi E.A. ve şüpheli B.K.'nin verdiği ifadelerde ise çarpıcı iddialar dikkat çekti. Anne E.A. kızının S.Ö. tarafından uyuşturucu maddeye alıştırıldığını iddia ederken, A.A. ise B.K. ile araçta cinsel birliktelik yaşadığını belirtti. A.A.'nın iddialarını kabul etmeyen B.K. ise araçta sadece öpüştüklerini belirtti. Ayrıca A.A.'nın samimi fotoğraf ve videolarını paylaştığı dayısının da, olayın ardından intihar ederek hayatına son verdiği öğrenildi.

"Kızım, S.Ö. tarafından uyuşturucu maddeye alıştırılmıştır "

14 yaşındaki A.'nın annesi E.A., kızının yaşadığı cinsel birliktelikleri öğrendikten sonra şikayetçi olduğunu belirterek, "A.'nın babası ile ayrıyız, velayeti bende. A. sık sık evden kaçar ve uyuşturucu madde kullanır. Bununla ilgili daha önce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne birçok kez başvuruda bulundum. Kızım, 2022 yılının Kasım ayında B.K. ile cinsel birliktelik yaşadığını öğrendim, fakat o dönemde hamile olduğum için şikayetçi olamadım. Ayrıca kızımın dövmecilik yapan 35-40 yaşlarındaki S.Ö. ile de cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim. Kızım, S.Ö. tarafından uyuşturucu maddeye alıştırılmıştır. Bu konu hakkında B.K. ve S.Ö. isimli kişilerden şikayetçiyim" dedi.

"Bilal ileriye gitmek istedi fakat ben istemedim"

İlk ifadesinde B.K. ile cinsel birliktelik yaşamadığını belirten 14 yaşındaki A.A., ikinci ifadesinde tam tersini söyledi. A.A., B.K. ile araba birliktelik yaşadıklarını, dövme dükkanı işleten 38 yaşındaki S.Ö.'nün, uyuşturucu madde sattığını ve onunla da cinsel birliktelik yaşadığını belirtti.

"A. ile sadece öpüştüm"

A.A.'nın ifadesinde belirttiği araç içinde cinsel birlikteliğin olmadığını söyleyen B.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "A., benimle ısrarla konuşmak isteyince gece 04.00 gibi buluştuk. Eski devlet hastanesinin bulunduğu taraflara gittik. Araç içinde otururken, A.'nın kendi rızasıyla öpüştük. O gece ben alkollüydüm, A. ise alkollü değildi. Bunun dışında A. ile birkaç defa daha buluştuk. Genel olarak araba ile gezdik. Yaşının küçük olduğunu öğrenince kendisiyle görüşmedim. İfadesini kabul etmiyorum. Onunla kesinlikle cinsel ilişkiye girmedim. Sadece öpüşme şeklinde yakınlaşmamız oldu. Bunun dışında cinsel yakınlığımız olmadı. Yaşının küçük olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kesince A.A. bu durumu takıntı haline getirdi." - ESKİŞEHİR