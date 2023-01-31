3 katlı binanın deposunda çıkan yangında dumanlar mahalleyi sardı 3. Sayfa Haberleri 3 katlı binanın deposunda çıkan yangında dumanlar mahalleyi sardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın deposunda çıkan yangında dumanlar mahalleyi sardı. 3 katlı binanın deposunda çıkan yangında dumanlar mahalleyi sardı KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın deposunda çıkan yangında dumanlar mahalleyi sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Erenler Mahallesi Devebağırtan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın altındaki depoda çıktı. Depodan çıkan dumanlar, kısa sürede etrafı sardı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardından duman tahliye çalışması yaptı. Depoda bulunan market ürünlerinin bir çoğu küle döndü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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