Sivrihisar'da 3 gündür haber alınamayan kadının kızının yanına gittiği ortaya çıktı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı ve evinde ekiplerce arama yapılan kadının, ilçe dışındaki kızının yanına ziyarete gittiği anlaşıldı.

Sivrihisar ilçesi Kılıç Mahallesi Unkapanı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kadından üç gündür haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin evde gerçekleştirdiği yoğun arama çalışmaları sonucunda şahsın içeride olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının, bir süre önce ilçe dışında yaşayan kızının yanına gezmeye gittiği öğrenildi ve mahalleli rahat bir nefes aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı