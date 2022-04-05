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3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Pazar gününden bu yana kayıp olan 52 yaşındaki Mustafa Acar, sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz kenarında kayalıklarda saklanırken bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Pazar gününden bu yana kayıp olan 52 yaşındaki Mustafa Acar, sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz kenarında kayalıklarda saklanırken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı bulunan 52 yaşındaki Mustafa Acar geçtiğimiz Pazar günü Kırmacı Mahallesi'ndeki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı. Acar'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine aile akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri mahallede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı. Dün sabah saatlerinden itibaren ise bölgeye Zonguldak AFAD, ERİDAK Arama Kurtarma, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 52 yaşındaki Acar karadan yapılan aramalarda bulunamayınca, denizde de arama çalışması başlatıldı. Gün boyu süren aramalardan sonuç çıkmazken, gece aramalar durduruldu. Şizofren hastası olduğu ifade edilen Acar'ın denizde olabileceği ihtimali üzerine sahil güvenlik ekipleri deniz kenarında bu sabahtan itibaren arama başlattı. Sahil güvenlik ekipleri öğlen saatlerinde Mustafa Acar'ı kayalıklarda saklandığı sırada bularak bota alarak kıyıya götürdü. Burada bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edilen Acar, yapılan kontrollerinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 52 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

3 gündür kayıp olan adam kayalıklarda saklanırken bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Mustafa Acar, Ereğli, Pazar, 3. Sayfa, Haberler

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