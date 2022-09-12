Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın son anda kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın son anda kurtarıldı Küçükçekmece'de, oğlunun 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, oğlunun 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. 75 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Negahan Oğuzhan'ınoğlu, annesinden üç gündür haber alamaması üzerine telefonla tekrar aradı. Ancak telefonlara cevap vermeyince eve gitti. Kapının kilitli olduğunu görünce sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri camdan içeri girerek kapıyı açtı. İçeriye giren ekipleri yaşlı kadını yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri kadının nabzının attığını belirledi. Ardından kadın tedavisinin yapılaması için Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title