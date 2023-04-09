3 gün önce evlendiler, asansör hayatlarını ayırdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yeni evlenen çift asansörün halatı kopması nedeniyle kaza geçirdi. Yaşlı adam hayatını kaybederken eşinin tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gökçebey ilçesi Çay Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta yaşayan ve 3 gün önce evlenen 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu ile Gıymet İ. Aloğlu (62), oturdukları binanın asansörüne bindi. Asansörün halatının kopması sonucu boşluğa düşen çiftin yardımına komşuları koştu. Asansörden yaşlı çifti kurtaramayan vatandaşlar 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Asansörden kurtarılan çift sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muharrem Aloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Gıymet İ. Aloğlu'nun ise vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Otopsi için hastane morguna kaldırılan Muharrem Aloğlu'nun nikahtan bir gün sonra da anjiyo için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK