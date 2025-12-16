Polis 3 farklı suçtan hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar'da 3 farklı dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.C., isimli şahsın 3 farklı suçtan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 169 bin 660 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR