3 çocuk annesinin katil zanlısına müebbet hapis talebi

Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği sırada kavgada ateşlenen mermilerden birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanık hakkında müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Nisan'da gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fatma Küçük (42), evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken, 3 çocuk annesi Küçük arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermilerden bir tanesi kadının kafasına isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısına müebbet hapis talebi

Kadının ölümüyle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma Küçük'ün ölümüne neden olan merminin Mehmet Ö.'nün silahından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan Mehmet Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 3 çocuk annesi Küçük'ün ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Tutuklu sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Görgü tanıkları teşhis etti

İddianamede, Küçük'ün otopsisinde ölüm sebebinin ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması olduğu belirtilirken, olayın tanığı olan kişilerin silah ile ateş eden kişinin sanık Mehmet Ö. olduğunu teşhis ettiklerine yer verildi. Olayın gerçekleştiği yerin meskun mahal olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Mehmet Ö.'nün müşteki Muhammet Emin D.'ye ateş ederken arkada bulunan ve evinin önünde oturan Fatma Küçük'ün ölmesine sebebiyet verdiği ifade edildi.

Tüm mermiler bitene kadar ateş etmiş

Sanık Mehmet Ö.'nün olayın yaşandığı gece tartıştığı Muhammet Emin D. ile arasında husumet bulunduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin kullandığı silahın öldürmeye elverişli nitelikte olduğu, tabancada bulunan mermilerin hepsi bitene kadar ateş ettiği dikkate alındığında, şüpheli Mehmet'in kastının öldürmeye yönelik olduğundan herhangi bir tereddüt bulunmadığı, şüphelinin bu fiili kasten öldürme suçunu oluşturmuştur" denildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa