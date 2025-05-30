3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

Tayland'da 38 yaşındaki Atthaporn isimli bir adam, sabah tuvalete girdiğinde hayatının en korkunç anını yaşadı. Tuvalette otururken aniden şiddetli bir acı hisseden adam, aşağı baktığında dev bir piton yılanının cinsel organını ısırdığını fark etti.

Panikle yardım çığlığı atan Atthaporn, eşini çağırdı. Yılanla boğuşurken ciddi şekilde kan kaybetti. Ancak bayılmadan önce akıllıca davranıp yılanın başına bir ip bağladı ve ipi kapıya sabitledi. Böylece yılan kaçamadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybı yaşayan adamı hemen hastaneye kaldırdı. Doktorlar, durumunun hayati tehlike oluşturduğunu açıkladı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yılanın hâlâ klozetin içinde olduğunu görünce harekete geçti. Yılanı çıkarmak için tuvaleti kırmak zorunda kaldılar. Çekiçle klozeti parçalayan ekipler, dev yılanı sonunda yakalayarak doğaya bıraktı.

Uzmanlara göre piton, kanalizasyon borularından geçerek evin içine ulaşmış.

Bu olaydan kısa bir süre sonra, yine Tayland'da benzer bir vaka yaşandı. 38 yaşındaki Nareerat adlı bir kadın, tuvalete girdiğinde 4 metrelik başka bir yılanla karşılaştı. Neyse ki yılan henüz saldırmamıştı ve kadın hızla kaçarak kurtuldu.

Kurtarma ekipleri, bu yılanı bulmak için kadının banyosunu tamamen söktü. Saatlerce süren aramanın ardından, 20 kilo ağırlığındaki yılanı zeminin altında gizlenmiş halde buldular.

Daha da ilginç olan: Nareerat, bu yılanla daha önce de karşılaştığını söyledi. Üç ay önce, aynı banyoda ayağını ısıran yılanın yine bu yılan olduğunu düşünüyor.