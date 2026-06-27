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33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polisten kurtulmak için kayısı topluyormuş gibi yaptı

33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polisten kurtulmak için kayısı topluyormuş gibi yaptı
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Bursa'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.Y., polisleri görünce kayısı ağacının altında hasat yapıyormuş gibi davranarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak yakalandı.

Bursa'da 29 suç kaydı bulunan firari, polisleri görünce kayısı ağacının altında hasat yapıyormuş gibi davranarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Bursa'da hakkında "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 33 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararıyla aranan A.Y. (28), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sonucu firarinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kayıtsız olarak kaldığı adres belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören A.Y., bu kez ilginç bir yönteme başvurdu. Kayısı ağacının altına geçen şüpheli, sanki kayısı topluyormuş gibi davranarak polislerin dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Ancak ekipler bu oyuna kanmadı. Dikkatli davranışları sayesinde şüpheliyi kısa sürede fark eden polisler, A.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

29 suç kaydı bulunduğu öğrenilen firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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