28 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Diyarbakır'da Yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kasten öldürme ve uyuşturucu suçlarından 28 yıl hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve adli makamlara teslim edildi.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri birçok suçtan araması bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde şahsın günlük rutinini tespit eden polis ekipleri aranan şahsın yakalanması amacıyla operasyon yaptı. Kasten öldürme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından toplamda 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
