28 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Diyarbakır'da Yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri birçok suçtan araması bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde şahsın günlük rutinini tespit eden polis ekipleri aranan şahsın yakalanması amacıyla operasyon yaptı. Kasten öldürme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından toplamda 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara teslim edildi. - DİYARBAKIR