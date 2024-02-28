28 Şubat'ın aktörlerinden Çetin Doğan'ın tutukluluk hali sürüyor

Çetin Doğan'dan 28 Şubat'ın yıl dönümünde cezaevinden mektup

İZMİR - Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat Postmodern Darbesinin üzerinden 27 yıl geçerken, dava kapsamında İzmir Buca'da tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan, cezaevinden mektup yazdı.

Türkiye tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesinde, 27 yıl geride kaldı. Acıların hala taze olduğu Postmodern Darbenin yıl dönümünde, emekli Orgeneral Çetin Doğan dava kapsamında 19 Ağustos 2021'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Askeri darbenin en önemli aktörlerinden Çetin Doğan, 28 Şubat'ın 27'inci yıl dönümünde kendisini hatırlattı. İzmir Buca'da tutuklu bulunan Çetin Doğan, cezaevinden bir mektup yolladı. Doğan, cezaevinden birde fotoğraf gönderdi.