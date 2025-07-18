28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı

28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 153 terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 153 terör örgütü mensubu yakalandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI KURULUŞLARA FİNANS SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

"TERÖRLE MÜCADELEMİŞ ÇOK BOYUTLU DEVLET REFLEKSİNE DAYANIR"

Operasyonda ermeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, JGK TEM Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
İBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı

Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Aşiretler silahlanıp yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncuya son veda! Yakınları törende yalnız bırakmadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Tesekkurler Sevgili Ali Yerlikaya

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.