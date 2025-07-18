28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 153 terör örgütü mensubu yakalandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI KURULUŞLARA FİNANS SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

"TERÖRLE MÜCADELEMİŞ ÇOK BOYUTLU DEVLET REFLEKSİNE DAYANIR"

Operasyonda ermeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, JGK TEM Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." dedi.