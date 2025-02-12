278 hakim ve savcının ataması yapıldı

Adli yargı hakim, savcıve cumhuriyet savcılarının 2802 saylı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

278 HAKİM VE SAVCININ ATAMASI YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile278 hakim, savcı ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. Ataması yapılan hakim, savcı ve cumhuriyet savcılarının listesi Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.