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26 yılla aranan hükümlü bekçilerin dikkatinden kaçmadı

26 yılla aranan hükümlü bekçilerin dikkatinden kaçmadı
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Denizli'de 26 farklı dosyadan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Denizli'de 26 farklı dosyadan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Denizli'de suç ve suçlularla mücadelede etkin bir rol üstlenen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, büyük bir başarıya daha imza attı. Kınıklı Şehitler Polis Merkezi Amirliği bünyesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 26 farklı dosyadan aranan ve dolandırıcılık suçundan hakkında 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü kıskıvrak yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, gösterdikleri olağanüstü çaba ve özverili çalışmalarından dolayı ödüllendirdiği personellerini tebrik edildi. Müdür Sağdıç, başarılı operasyonlarıyla dikkat çeken ekibe teşekkür ederek, "Halkımızın huzuru için gece gündüz çalışan tüm personelimize minnettarız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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