Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme: Ölen komşusunun mezarı açıldı

İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında 5 kişi için feth-i kabir kararı alındı. İlk mezar açıldı, DNA örnekleri karşılaştırılacak.

İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 5 kişi hakkında 'feth-i kabir' kararı alınırken, ilk mezar bugün açıldı. Mezarı açılan kişinin Tuğaltay'ın ölü bulunduğu evin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Ş. olduğu öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri, Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.

Şişli'de 26 yıl önce okul dönüşü evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde keşif yapıldı. Ekipler, apartman girişlerini, merdiven boşluklarını ve tanıkların işaret ettiği noktaları yeniden değerlendirdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelediği bodrum kattaki dairede de kriminal inceleme (luminol) yapıldığı öğrenilirken, çalışmanın yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla yapıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturmada o dönem mahallede yaşayan şüpheli olabilecek kişilerin isimleri belirlenerek, geçen hafta DNA alımları için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen isimlerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarı, alınan 'feth-i kabir 'kararının ardından sırasıyla açılacak ve mezarlardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.

Lütfi Ş.'nin Kilyos'ta bulunan mezarı açıldı

Alınan feth-i kabir kararı kapsamında Çağla'nın öldürüldüğü eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşayan, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş,'nin Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezarı açıldı. Lütfi Ş.'nin mezarından DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.

4 kişinin daha mezarına 'feth-i kabir' işlemi uygulanacak

Öte yandan alınan 'feth-i kabir' kararı sonrası dosyada adı geçen diğer şüphelilerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarının da kısa süre içerisinde açılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

